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13:04   11 Марта 2019
Россия

Шойгу сообщил, что российское оружие стало в три раза надежнее

Шойгу сообщил, что российское оружие стало в три раза надежнее

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что возрождение военных представительств при промышленных предприятиях помогло сократить количество отказов от вооружения в 2,7 раза.

Он подчеркнул, что специалисты усилили контроль за качеством выпускаемой продукции предприятиями ОПК. Речь об этом зашла на заседании комитета Госдумы по обороне.

«В 2,7 раза сокращено количество отказов нового вооружения и техники», — сказал Шойгу.

В начале 2010-ых годов персонал военных представительств был сильно сокращен. В 2013 году численность стали снова наращивать.

В понедельник, 11 марта, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступит с докладом о работе ведомства на заседании комитета Госдумы по обороне. 

Ранее министр сообщил, что за последние шесть лет российская армия приняла на вооружение более тысячи единиц авиационной техники, а ВМФ РФ получил 161 боевой корабль. По словам Шойгу, на данный момент количество нового вооружения в подразделениях ЗВО составляет 54 процента, в ЮВО — 60 процентов, а в ВВО — 51 процент.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #минобороны рф #армия и опк

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