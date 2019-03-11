Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

Министр здравоохранения Туниса Абдуррауф Шериф решил уйти в отставку после смерти 11 новорожденных в столичной больнице. Дети скончались от септического шока в роддоме Рабта с 7 по 8 марта. Премьер-министр Юсеф Шахед сообщил об инициации расследования медицинской, фармацевтической и гигиенической практики государственного учреждения.

Общество педиатров Туниса сообщило в Facebook, что дети могли подхватить инфекцию через внутривенное кормление. Педиатры призвали власти рассказать об инциденте и раскритиковали условия работы медицинского персонала.

Как пишет ФАН, раньше здравоохранение Туниса имело одну из лучших репутаций в Северной Африке, а медицинский туризм являлся источником большого дохода. Однако после свержения президента Зина аль-Абидина Бен Али в 2011 году уровень здравоохранения упал.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что для ухода тунисского министра здравоохранения были основания, а смерть младенцев просто стала последней каплей.

Фактически, после государственного переворота 2011 года в интересах правящих тогда в США демократов Барака Обамы Тунис погрузился в хаос, отметил эксперт.

Также Тунис чуть не превратился в «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ), живущее по нормам шариата.

Для социальной сферы те события сыграли скверную роль. Спад экономической активности, снижение числа туристов после того, как гости Туниса становились мишенями для террористов, снизили доходную часть бюджета. А это привело к недостатку финансирования медицинской сферы, уверен Соловейчик.

Поэтому от вирусов и эпидемий сейчас в Тунисе не защищен никто, даже туристы, резюмировал аналитик.