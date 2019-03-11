Поликлинику микрохирургии глаза построят в Екатеринбурге к 2022 году
Новое здание поликлиники Екатеринбургского центра «Микрохирургия глаза» планируют построить до 2022 года. В нем будет находиться новое отделение диагностики и лечения глаукомы. Об этом рассказала заведующая отделением Ия Пасенова.
Она отметила, что помощь врачей, специализирующихся на глаукоме, очень востребована, однако им негде расположиться. Кроме того, хотелось бы оснастить поликлинику новым оборудованием, но, опять же, площади не позволяют. У региональных властей уже есть планы по строительству на 2019, 2020 и 2021 годы. Объем финансирования не уточняется.
Для нового отделения планируется обучить персонал, чтобы пациентов можно было принимать в две смены. Пасенова добавила, что в Екатеринбурге от глаукомы страдают более 15 тысяч человек. И это только официальная статистика.
«Тенденция очень печальная. С каждым годом пациентов становится все больше, в том числе в молодом возрасте. Важно, чтобы мы выявили заболевание в начале, на первой стадии болезни, когда нет никаких жалоб», — подытожила она.