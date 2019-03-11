Один человек стал жертвой перестрелки под Волгоградом

Уголовное дело в Волгоградской области завели после перестрелки в городе Фролово, в результате которой один мужчина умер, еще трое были ранены. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Согласно данным следствия, накануне несколько мужчин распивали алкоголь в одном из офисов на улице Фроловская. Примерно в 16.00 к ним ворвались пять человек, с которыми у них ранее был конфликт. Ворвавшиеся открыли стрельбу.

«В результате преступления один человек погиб, за жизни еще троих в настоящее время борются врачи», — отмечается в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемых в стрельбе уже через несколько часов, доставив их в следственный отдел. С места происшествия изъяли одну гильзу, четыре пули от пистолета "ТТ", а также патроны от травматического пистолета.