Проект «Московское долголетие» изменил жизнь пенсионеров, заявила заммэра

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что программа «Московское долголетие» изменила жизнь столичных пенсионеров. В интервью изданию «Вечерняя Москва» она отметила, что год назад, во время старта проекта, подобный успех предсказать было сложно.

Чиновник указала на изменение поведения людей старшего поколения, которые хотят оставаться активными. Она считает, что именно этим и обусловлен успех «Московского долголетия».

«Сейчас это уже полномасштабная городская программа, в которой задействовано свыше четырех тысяч преподавателей и более 1200 самых разных городских учреждений: школ, культурных центров, библиотек, парков, поликлиник, также к нам присоединяются вузы, театры, музеи», — рассказала Ракова.

На данный момент в проекте участвуют свыше 200 тысяч человек, показатель продолжает расти. Прирост желающих стал возможен благодаря увеличению в десятикратном размере точек регистрации, которое прошло 1 января.

Более 85 процентов опрошенных пенсионеров положительно отзываются о программе. Многие нашли друзей и даже создали новые семьи. Респонденты отмечали улучшение физического и эмоционального здоровья.

Ракова рассказала о специальном проекте «Тренировки долголетия», пилот которого запустили в поликлинике № 180. В программу входят специально разработанные медиками занятия, которые показаны для медицинской реабилитации после тяжелых заболеваний.

«Главная цель — благодаря комплексности упражнений и индивидуальному подходу — помочь человеку восстановить здоровье», — отметила заммэра.

Тренировки проходят в городских поликлиниках, в которых есть спортивные залы и необходимое оборудование. Занятия ведут сертифицированные специалисты медицинской сферы. Сейчас в «Тренировках долголетия» участвует 41 столичная поликлиника. Инструкторы после каждого занятия заполняют «Врачебно-контрольную карту физкультурника и спортсмена», которая есть у каждого участника.

Департамент труда и социальной защиты совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы создали классификатор активностей, сообщила Ракова. Участковые врачи выдадут старшему поколению «Рецепты долголетия» и порекомендуют определенные занятия программы при необходимости.

«Сейчас наш проект из досугового фактически становится оздоровительным, а как известно здоровье — это основа долголетия», — подчеркнула чиновник.

Кроме того, планируется расширение экскурсионных программ «Добрый автобус» и образовательных проектов «Серебряного университета». В текущем году для участников будет открыто несколько новых направлений переподготовки, в частности запустят курс «Цифровой куратор».