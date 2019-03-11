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12:15   11 Марта 2019
Россия

Пятеро детей пострадали в аварии в Мытищах

Пятеро детей пострадали в аварии в Мытищах

Пятеро детей и один взрослый получили травмы из-за столкновения грузовика с автобусом в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья в понедельник.

Ранее в СМИ появились данные о ДТП грузового автомобиля и автобуса. Инцидент произошел в понедельник утром. В подмосковном главке МЧС также сообщали о наличии пострадавших в результате этого ДТП, которое произошло на Фабричном проезде в поселке Пироговский.

«Четверо пострадавших в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна» — в состоянии средней степени тяжести

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в Мытищинскую городскую клиническую больницу. Дети находятся на обследовании, одного пострадавшего уже отпустили домой.

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Автор: Алла Ларионова
#дети #дтп #мытищи

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