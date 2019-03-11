Глава комитета ГД РФ по обороне пригласил иностранцев в военные вузы

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил иностранным курсантам стать студентами российских военных вузов.

В ходе брифинга для военных атташе в Москве он отметил высокий интерес российской молодежи к военной подготовке и, соответственно, рост престижа военной службы. По его словам, конкурс на первые курсы вузов составил от 8 до 20 человек на место.

Также проводится военная подготовка студентов гражданских вузов - около 60 тысяч человек в 93 военных учебных центрах. В вузах оборонного ведомства числятся студенты порядка 80 стран.

Шаманов посоветовал иностранным курсантам обратить внимание на российские военные вузы и отметил:

«Мы с удовольствием примем и обучим всему, что необходимо в современном бою».

Ранее сообщалось, что российские университеты готовы в этом году принять сто студентов из Йемена, так как в этой стране в настоящее время тяжелая ситуация с образованием.