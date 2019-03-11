Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

 Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет
Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине
Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

 Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР
Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

Организаторы школьной акции «Без баб» вдохновились Букиными

 Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Шойгу заявил, что РФ более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет
Эстония может заявить права на земли России

Эстония может заявить права на земли России

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине
Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

Эксперт рассказал о кризисе здравоохранения Туниса

 Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР

Лагерь «Эр-Рукбан» соответсвует колониальному мышлению США, заявили РФ и САР
12:43   11 Марта 2019
Политика

Председатель комитета ГД по обороне сравнил Трампа с Гитлером

Председатель комитета ГД по обороне сравнил Трампа с Гитлером

Нынешняя международная обстановка сопоставима с 1935 годом, а действия администрации президента США Дональда Трампа можно сравнить с подготовкой к совершению агрессии.

Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. Во время выступления на брифинге для военных атташе 11 марта он назвал такое сравнение корректным. В мире наблюдается снижение порога применения военной силы, происходит стирание границы между миром и войной, отметил Шаманов.

При этом у «закоеанских партнеров» демонстрация и угроза применения силы остается важнейшим аргументом, уверен генерал-полковник.

Напомним, что в понедельник, 11 марта, военные атташе США впервые не посетили традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне. Всего на встречу пригласили порядка 150 военных атташе из 90 стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #госдума #оборона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...