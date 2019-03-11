Председатель комитета ГД по обороне сравнил Трампа с Гитлером

Нынешняя международная обстановка сопоставима с 1935 годом, а действия администрации президента США Дональда Трампа можно сравнить с подготовкой к совершению агрессии.

Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов. Во время выступления на брифинге для военных атташе 11 марта он назвал такое сравнение корректным. В мире наблюдается снижение порога применения военной силы, происходит стирание границы между миром и войной, отметил Шаманов.

При этом у «закоеанских партнеров» демонстрация и угроза применения силы остается важнейшим аргументом, уверен генерал-полковник.

Напомним, что в понедельник, 11 марта, военные атташе США впервые не посетили традиционный брифинг главы комитета Госдумы по обороне. Всего на встречу пригласили порядка 150 военных атташе из 90 стран.