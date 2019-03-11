Эстония может заявить права на российские земли

Укрепление позиций депутатов от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) в парламенте страны может повлечь за собой притязание эстонского правительства на российские земли, в частности на Ивангород. Об этом сообщает агентство «Sputnik. Эстония».

Ранее представители националистической партии EKRE требовали разорвать пограничный договор с Россией и взыскать компенсацию за «оккупацию эстонской территории». Сейчас депутаты-консерваторы из партии улучшили свое положение в парламенте: это не сулит ничего хорошего для российской стороны. Эксперты отмечают, что присутствие крайне правых сил, отстаивающих антироссийскую политику, в законодательном собрании страны может существенно ухудшить российско-эстонские отношения.

Один из лидеров EKRE Хенн Пыллуаас уже рассказал о намерениях предъявить свои права на российскую территорию — Ивангород. Пыллуаас заявил, что Россия должна освободить город от «оккупации» и передать его Эстонии, либо заплатить «аренду» за его использование.

Москва не спешит вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в соседнем государстве. Представители Кремля не комментируют изменения в правительстве прибалтийской страны.

Власти Эстонии уже неоднократно поднимали вопрос о компенсации, которую, по мнению министра юстиции Урмаса Рейнсалу, должна выплатить стране Россия за «советскую оккупацию». 2 февраля чиновник вновь заявил о том, что Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив Тартуский мир. По мнению эстонского министра, Россия, как правопреемница СССР, должна признать «советскую оккупацию» фактом и материально возместить причиненный ущерб. В Совете федерации РФ назвали причину подобных заявлений, расценив их как «бессмыслицу» и «дань политической конъюнктуре».