СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

Следователи проведут проверку в Дзержинске после того, как там глыба льда упала на женщину. В результате пострадавшая получила тяжелую травму головы.

Инцидент произошел 9 марта на улице Клюквина. С крыши одного из домов сошла наледь на прохожую. Женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы. Сейчас она находится в реанимации.

В региональном управлении СК РФ заявили, что организована доследственная проверка. Юридически будут оценены действия лиц, которые допустили возникновение такой ситуации. Глава Дзержинска Иван Носков поручил управляющей компании, которая отвечает за здание, с которого упал лед, оказать пострадавшей материальную помощь. Он подчеркнул, что проблема плохой очистки кровель от наледи актуальна. В данном случае это может привести к уголовной ответственности.