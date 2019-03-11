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11:52   11 Марта 2019
Россия

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

Следователи проведут проверку в Дзержинске после того, как там глыба льда упала на женщину. В результате пострадавшая получила тяжелую травму головы.

Инцидент произошел 9 марта на улице Клюквина. С крыши одного из домов сошла наледь на прохожую. Женщину госпитализировали с тяжелой травмой головы. Сейчас она находится в реанимации. 

В региональном управлении СК РФ заявили, что организована доследственная проверка. Юридически будут оценены действия лиц, которые допустили возникновение такой ситуации. Глава Дзержинска Иван Носков поручил управляющей компании, которая отвечает за здание, с которого упал лед, оказать пострадавшей материальную помощь. Он подчеркнул, что проблема плохой очистки кровель от наледи актуальна. В данном случае это может  привести к уголовной ответственности.

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Автор: Виктория Разумовская
#ск рф #общество #дзержинск #наледь

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