Tesla повышает цены на электромобили

Американская компания Tesla решила поднять в среднем на 3% цены на все электромобили своего производства. Исключение — Model 3 в базовой комплектации.

Об этом накануне автопроизводитель написал на своем сайте. Решение объясняется тем, что таким образом компания закроет меньше магазинов, чем планировалось. Ранее в феврале Tesla объявила, что хочет отказаться от большинства своих автомобильных магазинов и перейти на онлайн-продажи. На такой шаг компания пойдет для того, чтобы снизить стоимость Model 3 в базовой комплектации до 35 тысяч долларов.

При этом проведенный компанией анализ по каждому магазину показал, для реализации задуманного Tesla нужно еще что несколько месяцев, говорится в заявлении на сайте компании. Кроме того, автопроизодитель скорректировал планы и заявил, что некоторые закрытые магазины снова откроются.

Сейчас Tesla производит седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X. Компания будет перелагать Model 3 в базовой комплектации за 35 тысяч долларов.