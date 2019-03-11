Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Пушков уличил Вашингтон во лжи о Венесуэле

Пушков уличил Вашингтон во лжи о Венесуэле
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Пушков уличил Вашингтон во лжи о Венесуэле

Пушков уличил Вашингтон во лжи о Венесуэле
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
11:20   11 Марта 2019
Весь мир

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Ространснадзор квалифицировал столкновение российского корабля Seagrand с мостом в порту Пусана как аварию. ЧП произошло 28 февраля.

Сухогруз врезался носом в опору моста в южнокорейском порту Пусан. После ЧП корабль отвели на безопасное расстояние. На мосту образовалась пятиметровая пробоина, судно тоже получило повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе Росморречфлота позже сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

Капитан сухогруза находится под арестом. Следствие считает, что он в момент аварии был пьян. Экипаж корабля утверждает, что причиной ЧП стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна и отсутствие корейского лоцмана и буксиров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#южная корея #ространснадзор #пусан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...