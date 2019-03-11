Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Ространснадзор квалифицировал столкновение российского корабля Seagrand с мостом в порту Пусана как аварию. ЧП произошло 28 февраля.

Сухогруз врезался носом в опору моста в южнокорейском порту Пусан. После ЧП корабль отвели на безопасное расстояние. На мосту образовалась пятиметровая пробоина, судно тоже получило повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе Росморречфлота позже сообщили, что судно двигалось без буксира и лоцманской проводки.

Капитан сухогруза находится под арестом. Следствие считает, что он в момент аварии был пьян. Экипаж корабля утверждает, что причиной ЧП стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна и отсутствие корейского лоцмана и буксиров.