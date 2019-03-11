Пушков уличил Вашингтон во лжи о Венесуэле

Член Совфеда Алексей Пушков рассказал о фейк-кампании США против Венесуэлы. Глава комитета верхней палаты парламента по информполитике опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Twitter. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Как отметил сенатор РФ, Вашингтон в очередной раз использует большую ложь для решения своих политических задач. Алексей Пушков напомнил, что некогда Белый дом обвинил официальный Каракас в поджоге «гуманитарного» конвоя, следовавшего в Венесуэлу из Колумбии. Позже выяснилось, что грузовики с «гумпомощью» подожгли сторонники Хуана Гуайдо, который провозгласил самого себя исполняющим обязанности президента южноамериканской страны.

Пушков добавил, что американцы нередко используют фейки для воплощения в жизнь своих планов. Аналогично США обошлись с Ираком, Ливией и Сирией, отметил сенатор.

И вновь большая ложь на службе у политики: тогда как адм.Трампа обвинила Мадуро в поджоге гуманитарного конвоя, выяснилось, что грузовики подожгли сами сторонники Гуайдо. Об этом пишет "Нью-Йорк таймс". Офиц. Вашингтон вновь пойман на лжи, как уже было с Ираком, Ливией, Сирией. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 10, 2019

Ранее издание уже сообщало, что западные СМИ развернули кампанию с фейками для того, чтобы исказить ситуацию в Венесуэле в интересах США. В частности, можно вспомнить ложные сообщения про отправку в Каракас мифической ЧВК «Вагнера» из РФ, или о том, что российские гражданские авиакомпании вывозят ценные ресурсы из этой страны.

Публицист Анатолий Вассерман рассказал изданию, что не только Венесуэла стала жертвой информационных атак со стороны Вашингтона. В настоящее время, отметил он, в Судане иностранные СМИ пытаются дестабилизировать ситуацию внутри государства с помощью лживой информации. При этом, чем успешнее работает суданское руководство, особенно по линии урегулирования межэтнического Дарфурского конфликта, тем больше активизируются информационные фейк-кампании.

Аналитик также отметил укрепление российско-суданского сотрудничества. Эксперт уверен, что в Судане сейчас РФ играет роль «гасителя» конфликта» в то время, как Запад активно пытается этому препятствовать.