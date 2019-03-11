Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия оставляет за собой право действовать зеркально в развертывании ракет средней и меньшей дальности, но размещать их первой не намерена. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов во время встречи с иностранными военными атташе.

«Четвертого марта указом президент Российской Федерации приостановил действие России в этом договоре до принятия соответствующих решений. Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем», — заявил Шаманов.

В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении организации дать «выверенный и скоординированный ответ» на размещение российских ракет у границ стран-участниц альянса. Глава НАТО вновь обвинил Россию в выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал Москву вновь начать соблюдать условия документа.

Ранее США разорвали ДРСМД, подписанный американским и советским главами в 1987 году. Соглашение обязывает стороны ограничить распространение и ликвидировать ракеты малой и средней дистанции. Дональд Трамп утверждает, что причиной прекращения договора является нарушение условий документа Россией, которая якобы провела испытание ракеты 9М729 на расстояния, явно превышающие 500 км, что запрещено условиями документа. РФ выдвинула в сторону США аналогичные претензии, связанные с несоблюдением условий соглашения. В начале февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия не будет никому угрожать и первая раскручивать гонку вооружений. Он отметил, что в отношениях РФ и США есть «тревожные моменты», но в предвоенном состоянии страны не находятся.