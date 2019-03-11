Представители США впервые пропустили брифинг для военных атташе в Госдуме

Аккредитованные в Москве военные атташе США впервые не посетили традиционный брифинг главы комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, который состоялся 11 марта.

«Это впервые. Но приглашение было», — указал он.

На брифинге участники затронули темы международной обстановки, в частности обсудили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и отношения с Соединенными Штатами и НАТО. Всего на встречу пригласили порядка 150 акредитованных с Москве военных атташе из 90 стран.

20 октября прошлого года лидер Штатов Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора из-за «нарушений» российской стороны. 2 февраля он указал на желание создать новый и улучшенный документ, в котором будут участвовать не только Россия и США.

Спустя несколько часов российский глава Владимир Путин заявил о зеркальном ответе США на приостановку действия ДРСМД и распорядился о прекращении попыток инициирования переговоров по соглашению, чтобы дождаться «пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог».