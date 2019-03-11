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11:10   11 Марта 2019
Россия

Глава Адмиралтейского района: Уборку дворов и тротуаров надо отдать в одни руки

Глава Адмиралтейского района: Уборку дворов и тротуаров надо отдать в одни руки

Глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Светлана Штукова отметила, что прошедшая зима многому научила руководства районов города. 

«Например, мы четко поняли, что районная администрация должна подключаться к уборке снега с тротуаров и даже прилотковой части дорог. Такая мера необходима для достижения результата», — заявила она в интервью «Петербургскому дневнику».

Ранее врио главы города Александр Беглов выразил мнение, что полномочия районных администраций следует расширить. Штукова поддержала эту идею. Она подчеркнула, что уборку дворов и тротуаров разделять нельзя — это должны делать одни и те же организации. 

Глава Адмиралтейского района: Уборку дворов и тротуаров надо отдать в одни руки

Глава района отметила, что Беглов с начала 2019 года уже два раза бывал в Адмиралтейском районе с тематическими объездами. Во время первого объезда ему показали объекты, которые планируется сдать к 1 сентября, например, школу №255, которая находится на капитальном ремонте, «Женскую консультацию №18» и три детских садика.

Во второй раз Беглов посетил объекты социальной инфраструктуры, которые уже находятся в эксплуатации. Это Клиническая ревматологическая больница №25 и Комплексный центр социального обслуживания населения. 

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #беглов #адмиралтейский район

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