Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

 Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

 Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
10:48   11 Марта 2019
Весь мир

Арест подозреваемого в шпионаже экс-полковника Австрии продлили на два месяца

Арест подозреваемого в шпионаже экс-полковника Австрии продлили на два месяца

Земельный суд Зальцбурга вновь продлил содержание под стражей австрийского полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебного органа 11 марта.

Экс-полковника арестовали 30 ноября прошлого года. С того момента срок предварительного заключения продлили уже в третий раз. Подозреваемый останется под стражей еще на два месяца.

«Следующая проверка обоснованности содержания под арестом состоится самое позднее 7 мая», — рассказал собеседник РИА Новости.

В ноябре прошлого года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полковник вооруженных сил государства в отставке подозревается в разведывательной деятельности в пользу российской стороны, которая проходила в период с 1992 года по 2018.

Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию. Канцлер отметил, что Вена настроена на диалог с Москвой и позиция в будущем не изменится. Однако подозрения в шпионаже всегда будут поддаваться критике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#суд #арест #австрия #шпионаж #экс-полковник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...