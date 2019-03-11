Арест подозреваемого в шпионаже экс-полковника Австрии продлили на два месяца

Земельный суд Зальцбурга вновь продлил содержание под стражей австрийского полковника в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебного органа 11 марта.

Экс-полковника арестовали 30 ноября прошлого года. С того момента срок предварительного заключения продлили уже в третий раз. Подозреваемый останется под стражей еще на два месяца.

«Следующая проверка обоснованности содержания под арестом состоится самое позднее 7 мая», — рассказал собеседник РИА Новости.

В ноябре прошлого года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что полковник вооруженных сил государства в отставке подозревается в разведывательной деятельности в пользу российской стороны, которая проходила в период с 1992 года по 2018.

Президент страны Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию. Канцлер отметил, что Вена настроена на диалог с Москвой и позиция в будущем не изменится. Однако подозрения в шпионаже всегда будут поддаваться критике.