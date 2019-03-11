Роухани прибыл с государственным визитом в Ирак

Иранский президент Хасан Роухани с делегацией министров прибыл в Багдад с государственным визитом. Об этом сообщает агентство IRNA.

Визит президента продлится три дня. Ожидается, что Роухани встретится с иракским коллегой Бархамом Салехом, премьером Аделем Абдель Махди, главой парламента Мухаммедом аль-Халбуси и духовным вождем шиитов Ирака аятоллой Али ас-Систани.

Лидеры государств обсудят позицию Багдада на фоне американских санкций против Тегерана, а также дальнейшее сотрудничество двух государств. По итогам встречи стороны подпишут пакет соглашений. Ирак ранее много раз заявлял, что не поддержит действия США в отношении соседней страны.

В январе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Багдад для переговоров с президентом Ирака.