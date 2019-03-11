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10:54   11 Марта 2019
Весь мир

Роухани прибыл с государственным визитом в Ирак

Роухани прибыл с государственным визитом в Ирак

Иранский президент Хасан Роухани с делегацией министров прибыл в Багдад с государственным визитом. Об этом сообщает агентство IRNA.

Визит президента продлится три дня. Ожидается, что Роухани встретится с иракским коллегой Бархамом Салехом, премьером Аделем Абдель Махди, главой парламента Мухаммедом аль-Халбуси и духовным вождем шиитов Ирака аятоллой Али ас-Систани.

Лидеры государств обсудят позицию Багдада на фоне американских санкций против Тегерана, а также дальнейшее сотрудничество двух государств. По итогам встречи стороны подпишут пакет соглашений. Ирак ранее много раз заявлял, что не поддержит действия США в отношении соседней страны.

В январе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Багдад для переговоров с президентом Ирака.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран #ирак #роухани

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