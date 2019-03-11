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11:07   11 Марта 2019
Россия

Морозы до 10 градусов придут в Москву в первой половине недели

Морозы до 10 градусов придут в Москву в первой половине недели

Температура воздуха в Москве по ночам может опуститься до минус 10 градусов в первой половине недели. Ожидается также небольшой снег.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос». В понедельник, 11 марта, синоптики прогнозируют в столице местами небольшие осадки и низкое давление. Температура воздуха составит до 5 градусов тепла​​​.

По словам «Фобоса», первая половина недели в Москве будет носить скорее зимний характер погоды. Ожидается переменная облачность, кратковременный снег, ночная температура воздуха опустится до минус 5-10 градусов.

Как сообщили специалисты, такая погода сохранится во вторник, среду и в четверг. Дневная температура в эти дни составит ноль градусов. 

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #погода

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