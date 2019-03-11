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10:58   11 Марта 2019
Россия

Ледяная глыба рухнула на детскую коляску в Екатеринбурге

Ледяная глыба рухнула на детскую коляску в Екатеринбурге

Кусок наледи упала на детскую коляску с крыши жилого дома в Екатеринбурге. По факту инцидента проводится проверка, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

Согласно данным надзорного ведомства, ЧП произошло днем накануне, когда молодая семья с коляской прогуливалась у одного из домов на улице Куйбышева в Екатеринбурге. По предварительной информации, глыба льда повредила коляску.

 «А ребенок, находившийся в тот момент в коляске, не пострадал», – отмечается в сообщении.

По сообщению прокуратуры, дом, с крыши которого рухнула наледь, находится в управлении ТСЖ, его председателя уже вызвали в районную прокуратуру для дачи объяснений. Также запрошены документы, для установлении работника, ответственного за обслуживание дома и уборку кровли.

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Автор: Алла Ларионова
#екатеринбург #чп #наледь

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