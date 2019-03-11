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10:34   11 Марта 2019
Россия

Минобороны РФ опровергло данные об авиаударах ВКС по Идлибу

Минобороны РФ опровергло данные об авиаударах ВКС по Идлибу

Военно-космические силы России не наносили удары в идлибской зоне деэскалации, заявило министерство обороны РФ.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на российские военные источники написала, что военнослужащие ВКС РФ якобы атаковали цели в сирийской провинции Идлиб по согласованию с Турцией. Действие, по данным издания, стало ответом на нарушение режима со стороны террористов.

«Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие «военные источники» о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб абсолютно не соответствует действительности», — заявило военное ведомство.

В сентябре прошлого года на встрече России и Турции в Сочи главы стран Владимир Путин и Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. Согласно документу, до середины октября прошлого года необходимо было освободить территорию от тяжелого вооружения, после чего начать российско-турецкое патрулирование линии разграничения и открыть трассы Алеппо-Латакия и Алеппо-Хама.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров 13 февраля заявлял, что ряд западных государств хочет сохранить на территории террористический анклав.

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Автор: Анна Манц
#сирия #идлиб #минобороны #вкс #опровержение

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