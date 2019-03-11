Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

 Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

СК начал проверку после падения глыбы льда на женщину в Нижегородской области

 Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Россия не будет размещать первой запрещенные условиями ДРСМД ракеты

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Tesla повышает цены на электромобили

Tesla повышает цены на электромобили

 Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию

Столкновение судна из РФ с мостом в Пусане квалифицировали как аварию
10:26   11 Марта 2019
Россия

Двое сотрудников Сбербанка погибли при крушении самолета в Эфиопии

Двое сотрудников Сбербанка погибли при крушении самолета в Эфиопии

Двое сотрудников Сбербанка, уроженцы Таганрога, супруги Екатерина и Александр Поляковы, погибли при крушении самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк», — сказано в сообщении компании.

В Африку молодые люди полетели в отпуск. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился в воскресенье недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Самолет, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, летел из Аддис-Абебы в Кению. На борту находились 157 человек — граждане 35 стран. Среди погибших оказались трое россиян.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#авиакатастрофа #сбербанк #ethiopian airlines

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...