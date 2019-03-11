Двое сотрудников Сбербанка погибли при крушении самолета в Эфиопии

Двое сотрудников Сбербанка, уроженцы Таганрога, супруги Екатерина и Александр Поляковы, погибли при крушении самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.

«Они были совсем молоды, вместе учились, а последние годы работали в компании «Сбербанк Лизинг», входящей в Группу Сбербанк», — сказано в сообщении компании.

В Африку молодые люди полетели в отпуск. Сбербанк выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

Напомним, лайнер Boeing 737 MAX 8 разбился в воскресенье недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Самолет, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, летел из Аддис-Абебы в Кению. На борту находились 157 человек — граждане 35 стран. Среди погибших оказались трое россиян.