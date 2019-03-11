Полиция устроила рейды на московском рынке

Полицейские проверяют оптовый рынок «Садовод» и ТЦ «Москва» в Люблине на юго-востоке столицы. С раннего утра внутри помещения ведутся обыски, людей досматривают сотрудники силовых структур. Об этом сообщает телеканал «360».

Рынок, переделанный в конце 90-х под «торговый центр», оцеплен правоохранителями и сотрудниками Росгвардии. По громкоговорителю вещают о приостановлении работы торговых рядов из-за оперативных мероприятий.

На данный момент неизвестны точные причины проведения следственных действий на рынке в Люблино. Как сообщает телеканал «Звезда», одной из возможных причин визита сотрудников полиции могут быть нарушения в работе торговых рядов, выявленные соответствующими контролирующими ведомствами: МЧС, Роспотребнадзором, ФМС, наркоконтролем и так далее.

В московском МВД сообщили, что оперативные действия на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» предприняты для выявления нарушений миграционного законодательства. Дежурный сообщил корреспонденту радио «Говорит Москва», что за нарушение правил миграции уже 19 граждан привлекли к административной ответственности. Также был обнаружен иностранный гражданин, уклонявшийся от обязательной военной службы и находившийся в федеральном розыске.