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10:54   11 Марта 2019
Россия

Полиция устроила рейды на московском рынке

Полиция устроила рейды на московском рынке

Полицейские проверяют оптовый рынок «Садовод» и ТЦ «Москва» в Люблине на юго-востоке столицы. С раннего утра внутри помещения ведутся обыски, людей досматривают сотрудники силовых структур. Об этом сообщает телеканал «360».

Рынок, переделанный в конце 90-х под «торговый центр», оцеплен правоохранителями и сотрудниками Росгвардии. По громкоговорителю вещают о приостановлении работы торговых рядов из-за оперативных мероприятий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#люблинорынок

Публикация от Ольга Беликова (@belikova257)

На данный момент неизвестны точные причины проведения следственных действий на рынке в Люблино. Как сообщает телеканал «Звезда», одной из возможных причин визита сотрудников полиции могут быть нарушения в работе торговых рядов, выявленные соответствующими контролирующими ведомствами: МЧС, Роспотребнадзором, ФМС, наркоконтролем и так далее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#захваттц#омон#люблинорынок

Публикация от Ольга Беликова (@belikova257)

В московском МВД сообщили, что оперативные действия на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» предприняты для выявления нарушений миграционного законодательства. Дежурный сообщил корреспонденту радио «Говорит Москва», что за нарушение правил миграции уже 19 граждан привлекли к административной ответственности. Также был обнаружен иностранный гражданин, уклонявшийся от обязательной военной службы и находившийся в федеральном розыске.

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Автор: Александра Леснова
#москва #россия #происшествия #полиция #новости #общество #фмс #рынок #люблино #садовод

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