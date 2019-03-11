Visa повысит лимит суммы для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa собирается с середины апреля увеличить предельную сумму для покупок без ПИН-кода для держателей своих карт. Об этом пишет РБК.

Лимит будет повышен до трех тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма покупок, при которой не надо вводить ПИН-код, составляет одну тысячу рублей.

Компания направила письмо, в котором прописаны изменения, всем банкам, участвующим в системе. В ВТБ отметили, что уже в курсе нововведений, в Альфа-банке и «ФК Открытие» также подтвердили получение письма.

Директор по развитию эквайринга Альфа-банка Денис Хренов отметил, что лимит в одну тысячу рублей, который действует на данный момент, был установлен, когда курс валюты был в два раза ниже, а бесконтактные платежи — новинкой. Сейчас лимит можно повысить.

Осенью 2018 года Россия стала лидером по числу бесконтактных платежей, по мнению Visa. Речь шла как об использовании бесконтактных карт, так и смартфонов (Apple Pay, Android Pay и другие системы).