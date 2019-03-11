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10:34   11 Марта 2019
Россия

Военный автомобиль перевернулся на трассе во Владивостоке

Военный автомобиль перевернулся на трассе во Владивостоке

Военный автомобиль, предположительно, «Панцирь-С1» перевернулся на автомобильной трассе во Владивостоке, заблокировав движение транспорта в одну сторону. Об этом сообщают РИА Новости в понедельник со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

«Машина опрокинулась, перекрыла движение. Уточняется, из какой она части», — отметил собеседник агентства.

Источник не уточнил, есть ли пострадавшие в результате происшествия. В социальных сетях очевидцы делятся фотоснимками с места аварии. на которых видно, как машина лежит на боку, кабина имеет серьезные повреждения.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #владивосток

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