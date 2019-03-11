КНР совместно с РФ хочет запустить массовое производство вертолетов AHL

Главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок У Симин заявил, что выпуск минимум 200 тяжелых вертолетов Advanced Heavy Lifter, которые разрабатываются совместно с Россией, планируется начать к 2032 году.

К этому моменту ориентировочно должна пройти сертификация разработки. Вертолет может быть оснащен двумя видами силовых установок: ПД-12В, который разрабатывается «Вертолетами России», и украинским двигателем Д-136, который произвел «Мотор Сич».

«Накопленного нами опыта в сфере разработок трансмиссии недостаточно, мы сотрудничаем с Россией для того, чтобы заимствовать достоинства и восполнить недостатки», — отметил Симин.

Он подчеркнул знаменательность российско-китайского сотрудничества. После завершения проекта Китай сможет самостоятельно производить подобные воздушные судна.

В 2016 году стороны подписали межправительственное соглашение, согласно которому «Вертолеты России» инвестируют в AHL технологии, а также разработают техническое предложение и отдельные системы. Китай взял на себя организацию и реализацию программы.

Ранее рассказали, что максимальная взлетная масса новой разработки составит более 38 тонн. Дальность полета оценивается в 630 километров, а максимальная скорость — 300 километров в час.