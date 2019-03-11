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9:47   11 Марта 2019
Россия

Спасшую троих братьев из пожара девочку наградят в Башкирии

Спасшую троих братьев из пожара девочку наградят в Башкирии

Ведомственную награду вручат 15-летней девочке, которая спасла свою семью из пожара. Об этом стало известно в понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям отметили, что пожар произошел в деревне Чупаево Шаранского района 7 марта. Когда начался пожар в доме находилась 15-летняя девочка и трое братьев – 1, 2 и 5 лет. Взрослых дома не было. Девочка услышала сигнал пожарного извещателя и увидела, что загорелся коридор. Тогда она спустила братьев через окно на улицу и выбралась сама. В результате никто не пострадал.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #башкирия

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