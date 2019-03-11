Южная Корея следит за действиями КНДР на полигоне Сохэ

Военнослужащие Республики Корея усилили мониторинг деятельности вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. Совместно с Соединенными Штатами они отслеживают все действия, в том числе связанные с возможной подготовкой к ракетному пуску.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя Комитета начальников штабов полковника Ким Чун Нака. При этом военный не стал приводить какие-либо подробности на счет мониторинга. Он лишь отметил, что южнокорейские ВС анализируют «всю поступающую информацию с учетом различных вариантов».

Ранее Общественное радио США со ссылкой анализ снимков с коммерческих спутников заявило, что КНДР может готовиться к проведению скорого ракетного пуска. На снимках, датированных 22 февраля, виден научно-исследовательский центр Санымдон. На нем Пхеньян ранее собирал межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников.

Представитель Госдепа неделю назад заявил, что правительство США воспримет новый космический запуск в Северной Корее как нарушение ею моратория на ракетные испытания. Он также утверждал, что лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в 2018 году встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ находится близ границы с Китаем, в 200 километрах к северо-западу от Пхеньяна. 7 февраля 2016 года оттуда была запущена ракета со спутником «Кванменсон-4» («Сияющая звезда - 4»). Западные специалисты считали запуск испытанием баллистической ракеты большой дальности.