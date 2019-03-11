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 Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН

Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН
10:00   11 Марта 2019
Весь мир

Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН

Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН

Двое граждан Марокко, которые находились на борту рухнувшего в воскресенье самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, летели на заседание Ассамблеи ООН по окружающей среде в столице Кении Найроби. Об этом сообщил глава правительства Марокко Саадэддин Аль-Османи в Facebook,

На официальном сайте Ассамблеи ООН по окружающей среде сказано, что заседание пройдет 11-15 марта в Найроби.

«Среди жертв крушения два гражданина Марокко. Планировалось, что они примут участие в составе марокканской делегации на ежегодном заседании ООН по окружающей среде в Найроби», — заявил аль-Османи.

Политик принес соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета.

Накануне воздушное судно Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в числе которых восемь членов экипажа, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди жертв — граждане 35 стран, включая трех граждан РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#авиакатастрофа #boeing #эфиопия

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