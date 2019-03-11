ВС Южной Кореи и США следят за ракетной деятельностью КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи вместе с США пристально наблюдают за ракетами Корейской Народно-Демократической Республики, сообщил южнокорейский представитель Объединенного комитета начальников штабов Ким Чун Рака.

Ранее корейские и американские СМИ сообщали, что спутниковое наблюдение зафиксировало активность у ракетного полигона Тончханни, которая может свидетельствовать о подготовке к ракетному пуску. Официальные представители министерства обороны и ОКНШ Южной Кореи указывали, что правительство следит за действиями соседского государства.

«Наши вооруженные силы при взаимодействии с США пристально наблюдают за тенденциями, связанными с разработками ракет в Северной Корее», — подчеркнул Ким Чун Рака.

Представитель Минобороны Цой Хен Су на брифинге в Сеуле указала на анализ путей развития ситуации. Она подтвердила поставки двух истребителей-невидимок F-35A в конце марта. КНДР призывала Америку и Южную Корею отказаться от размещения новых стратегических вооружений на Корейском полуострове для содействия диалогу.