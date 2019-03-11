Беспилотник ВВС США провел разведку у российских границ

Стратегический беспилотник RQ-4B, принадлежащий ВВС США, провел разведку у западных границ России в воскресенье утром. Об этом сообщил мониторинговый сайт PlaneRadar.

Беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. Около пяти часов он проводил разведку в воздушном пространстве над Литвой — вдоль границ Калининградской области.

10:50 мск. Разведывательный полёт вдоль границы Калининградской???????? области, воздушном пространстве Литвы????????. pic.twitter.com/YTH9fY6KwW — PlaneRadar (@ua4wiy_) March 10, 2019

Позже БПЛА пролетел через Латвию в Эстонию и еще четыре часа кружил вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.