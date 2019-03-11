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9:28   11 Марта 2019
Россия

Беспилотник ВВС США провел разведку у российских границ

Беспилотник ВВС США провел разведку у российских границ

Стратегический беспилотник RQ-4B, принадлежащий ВВС США, провел разведку у западных границ России в воскресенье утром. Об этом сообщил мониторинговый сайт PlaneRadar.

Беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с итальянской авиабазы Sigonella. Около пяти часов он проводил разведку в воздушном пространстве над Литвой — вдоль границ Калининградской области.

Позже БПЛА пролетел через Латвию в Эстонию и еще четыре часа кружил вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #разведка #ввс сша #беспилотник

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