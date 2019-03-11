Поправки в закон о полиции предложили в Думе

Заместитель главы комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн разработал проект закона, расширяющий круг лиц, право на звонок которым предоставляется задержанному, передает в понедельник «Парламентская газета».

Согласно документу, граждане должны иметь право сообщить о своем задержании и местонахождении любым родственникам, не только близким.

«Если у человека, скажем, нет близких родственников или их нет в этом городе, а есть только двоюродный брат, например, то позвонить ему, получается, нельзя», — заметил Хинштейн.

По действующему в настоящее время в РФ закону «О полиции», задержанному по подозрению в совершении преступления разрешено сделать один телефонный звонок только близкому родственнику или близкому лицу. Он четко ограничивает круг этих лиц — отец, мать, дочь, сын, сестра, брат, дедушка, бабушка и невеста.