Россиянам предложат пройти тест на ВИЧ прямо на работе

Россияне смогут пройти проверку на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста по вопросам заболевания прямо на работе. Об этом рассказали в Минтруде РФ.

Проект придумала Международная организация труда (МОТ).

В пресс-службе министерства отметили, что консультации и тестирование необходимо для полноценного информирования работников и работодателей по вопросам, касающимся ВИЧ. Это также необходимо для того, чтобы исключить дискриминацию людей, которые живут с этой инфекцией. Все будет проходить добровольно и конфиденциально, о результатах не узнают коллеги или работодатель.

Тестированием займутся сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИД.

Ранее стало известно, что от ВИЧ-инфекции удалось излечиться третьему в истории пациенту. Ему пересадили костный мозг от донора с мутацией CCR5.