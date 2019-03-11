Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК подал ходатайство о заочном аресте экс-главы правления банка «Открытие»

СК подал ходатайство о заочном аресте экс-главы правления банка «Открытие»

 Visa повысит лимит суммы для покупок без ПИН-кода

Visa повысит лимит суммы для покупок без ПИН-кода
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Южная Корея следит за действиями КНДР на полигоне Сохэ

Южная Корея следит за действиями КНДР на полигоне Сохэ

 Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН

Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН
СК подал ходатайство о заочном аресте экс-главы правления банка «Открытие»

СК подал ходатайство о заочном аресте экс-главы правления банка «Открытие»

 Visa повысит лимит суммы для покупок без ПИН-кода

Visa повысит лимит суммы для покупок без ПИН-кода
Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

Гражданин Турции с 30 килограммами героина задержан на Украине

 Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ

Президент Латвии заявил, что Европа должна объединиться для сдерживания РФ
Южная Корея следит за действиями КНДР на полигоне Сохэ

Южная Корея следит за действиями КНДР на полигоне Сохэ

 Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН

Двое жертв авиакатастрофы в Эфиопии летели на Ассамблею ООН
9:09   11 Марта 2019
Россия

Россиянам предложат пройти тест на ВИЧ прямо на работе

Россиянам предложат пройти тест на ВИЧ прямо на работе

Россияне смогут пройти проверку на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию специалиста по вопросам заболевания прямо на работе. Об этом рассказали в Минтруде РФ.

Проект придумала Международная организация труда (МОТ).

В пресс-службе министерства отметили, что консультации и тестирование необходимо для полноценного информирования работников и работодателей по вопросам, касающимся ВИЧ. Это также необходимо для того, чтобы исключить дискриминацию людей, которые живут с этой инфекцией. Все будет проходить добровольно и конфиденциально, о результатах не узнают коллеги или работодатель.

Тестированием займутся сотрудники Центров по борьбе с ВИЧ и СПИД.  

Ранее стало известно, что от ВИЧ-инфекции удалось излечиться третьему в истории пациенту. Ему пересадили костный мозг от донора с мутацией CCR5.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #вич #минтруд рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...