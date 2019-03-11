Партию новейших зенитно-ракетных комплексов Бук-М3 до конца года установят в регионах Сибири, где дислоцирована 41-я общевойсковая армия, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Военнослужащие ракетной бригады на данный момент находятся в Оренбурге, где на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны изучают технические и тактические характеристики ЗРК, а также его материальную базу.

«Новейшие комплексы, которые поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника», — указал командующий 41-й армией генерал-майор Яков Резанцев.

Бук-М3 способен перехватить практически все аэродинамические цели и крылатые ракеты. Пусковая установка оснащена 12 ракетами, а самоходная огневая — шестью. Новая модель получила улучшенный комплекс управления, защиту экипажа от подрыва и увеличение грузоподъемности шасси. Для сравнения, ЗРК Бук-М2 может вместить четыре ракеты в транспортно-пусковые контейнеры, тогда как Бук-М3 — на два боеприпаса больше.

Структура 41-й общевойсковой армии входит в состав ЦВО. Подразделения расположены в Иркутской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, в Алтайском крае и Республике Тыва.