Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Салехарде

Во время пожара в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде (ЯНАО) сгорело несколько единиц техники. Кроме того, была угроза взрыва из-за находившихся в боксах кислородных баллонов.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 22.00 (20.00 мск). Пожарным пришлось преодолеть ряд трудностей во время тушения. Например, в данном районе отсутствует противопожарное водоснабжение, а в самих боксах находились взрывоопасные вещества.

Во время тушения пострадали три единицы техники, которые находились в боксах. Пожарным удалось вытащить оттуда кислородные баллоны и квадроцикл.

Всего на месте ЧП работали 47 человек и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Теперь предстоит выяснить причины произошедшего.