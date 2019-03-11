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8:48   11 Марта 2019
Россия

Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Салехарде

Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Салехарде

Во время пожара в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде (ЯНАО) сгорело несколько единиц техники. Кроме того, была угроза взрыва из-за находившихся в боксах кислородных баллонов.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 22.00 (20.00 мск). Пожарным пришлось преодолеть ряд трудностей во время тушения. Например, в данном районе отсутствует противопожарное водоснабжение, а в самих боксах находились взрывоопасные вещества.

Во время тушения пострадали три единицы техники, которые находились в боксах. Пожарным удалось вытащить оттуда кислородные баллоны и квадроцикл.

Всего на месте ЧП работали 47 человек и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Теперь предстоит выяснить причины произошедшего.

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Автор: Виктория Разумовская
#пожар #чп #салехард #мчс рф

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