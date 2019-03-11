Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы
Авиакомпания Ethiopian Airlines временно приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Один из самолетов этой модели накануне потерпел крушение. Жертвами стали 157 человек.
Об этом сказано на странице компании в Twitter. Полеты приостановлены с воскресенья и до дальнейшего уведомления. На данный момент все еще не известна причина крушения самолета. Подобные меры приняты в качестве предосторожности.
Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019
Ранее Китай заявил, что приостанавливает полеты Boeing 737-8 после крушения в Эфиопии. Там отметили, что с октября 2018 года это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели. 29 октября разбился Boeing 737-8 авиакомпании LionAir у берегов Индонезии. Оба крушения произошли во время взлета, что связывает эти случаи.
В воскресенье, 10 марта, Boeing 737–8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, рухнул около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На его борту находились граждане 35 стран — всего 157 человек. Среди погибших оказались трое россиян.
Авиакомпания Ethiopian Airlines подтвердила, что на борту её авиалайнера #ET302, потерпевшего крушение неподалёку от Аддис-Абебы, находились трое граждан России: - Екатерина Полякова - Александр Поляков - Сергей Вяликов— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) March 10, 2019