Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре потушили

Спасателям удалось ликвидировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровском крае. При этом завод не прекращал выпускать продукцию, пишет РИА Новости.

Пожар произошел на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов. Пострадавших нет, как и угрозы другим производственным объектам и экологии. Специальной комиссии предстоит выяснить причины ЧП.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 12.50 (5.50 мск). Огонь локализовали в 14.35 (7.35 мск). Пожар тушили 50 человек, было привлечено 14 единиц техники.

Комсомольский НПЗ принадлежит «Роснефти». Предприятие занимает одно из лидирующих мест в нефтепереработке на российском Дальнем Востоке. За прошедший год на нем было переработано 6,44 миллионов тонн нефтепродуктов.