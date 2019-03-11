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 Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Салехарде

Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Салехарде

 Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре потушили

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 Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

7:57   11 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

Гуаидо заявил, что Япония и Германия помогут разрешить энергокризис в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция ведет переговоры с Японией и Германией о помощи в восстановлении энергосистемы страны, сообщил спикер Нацассамблеи Хуан Гуаидо.

На своей странице в Twitter лидер оппозиции сообщил, что будучи «исполняющим обязанности президента» и инженером, он собрал команду экспертов и техников. Гуаидо заявил, что находится в контакте с Японией и Германией, которые хотят помочь нам в разрешении кризиса.

По его словам, ответственность за энергетический кризис лежит на правительстве, которое якобы не обеспечило поддержание системы энергоснабжения в рабочем и эффективном состоянии.

Лидер оппозиции призвал венесуэльцев выходить на улицы, чтобы показать недовольство отсутствием электричества. Гуаидо также призвал родственников военных, поддерживающих президента страны Николаса Мадуро, обратить их внимание на «страдания от отключения света».

Накануне Гауидо сообщил, что намерен на заседании Национальной ассамблеи Венесуэлы объявить о введении чрезвычайного положения.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #гуаидо #энергокризис

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