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7:26   11 Марта 2019
Россия

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Комсомольске-на-Амуре

На территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по краю поступило в 12:50 понедельника (5:50 мск).

На данный момент к ликвидации огня привлечено 50 человек и 14 единиц спецтехники. Площадь возгорания не уточняется. Сообщений о пострадавших не поступало.

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод принадлежит «Роснефти». Предприятие занимает значительное место в нефтепереработке на российском Дальнем Востоке: так, за прошедший год на нем было переработано 6,44 миллионов тонн.

В воскресенье сообщалось, что спасатели потушили пожар на складе на севере Москвы. Огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. При взрывах газовых баллонов во время пожара обрушились железобетонные стены и перекрытия.

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Автор: Олег Королев
#комсомольск-на-амуре #комсомольский нефтеперерабатывающий завод

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