Китай после авиакатастрофы в Эфиопии приостановил полеты Boeing 737-8

Управление гражданской авиации Китая предписало приостановить внутри страны полеты самолетов Boeing 737-8 после крушения авиалайнера в Эфиопии.

В минувшее воскресенье утром Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - граждане 35 стран.

Китайский авиационный регулятор отметил, что с 29 октября минувшего года, когда разбился Boeing 737-8 авиакомпании LionAir, это уже вторая катастрофа с самолетами данной серии. Отмечается, что сам факт того, что обе катастрофы произошли на стадии взлета, указывает на определенную связь между случаями.

В сообщении говорится, что исходя и соображений обеспечения безопасности гражданских полетов, Управление гражданской авиации в понедельник утром потребовало от оперирующих внутри КНР авиаперевозчиков с шести вечера приостановить коммерческие перевозки самолетами Boeing 737-8.

Ведомство подчеркивает, что оповестит о возобновлении перевозок этими типами самолетов после того, как свяжется с авиационными властями США и компанией Boeing, чтобы удостовериться в принятии эффективных мер обеспечения безопасности полетов.