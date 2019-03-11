Малайзийский суд снял обвинения с подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, проходившей в качестве подозреваемой в деле об убийстве Ким Чен Нама - старшего брала главы КНДР Ким Чен Ына.

По данным агентства Reuters, женщина освобождена из-под стражи. Ранее об этом суд попросили прокуроры. О причинах решения не сообщается.

Таким образом, в деле остается только одна подозреваемая - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг.

Ким Чен Нам скончался в Куала-Лумпуре 13 февраля 2017 года, находясь в пути в больницу из аэропорта. Полиция сообщила, что мужчина жаловался на сильное головокружение и рассказал, что кто-то ему брызнул в лицо неизвестную жидкость. Малайзийские власти заявляли, что его смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.

В свою очередь задержанные девушки утверждали, что это был розыгрыш, который они записывали на видео.