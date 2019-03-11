После аварии на АЭС в Фукусиме в эвакуации остаются более 52 тысяч человек

Почти 52 тысячи человек не могут вернуться в родные места после аварии на японской АЭС «Фукусима-1», сообщает газета «Майнити».

Когда был зафиксирован выброс радиоактивных частиц, всего из префектур Иватэ, Фукусима и Мияги были эвакуированы 470 тысяч человек.

Многие не смогли вернуться в родные места. По данным агентства Kyodo, из-за задержек при строительстве во временных жилищах в эвакуационных зонах остаются около 1,3 тысячи человек.

Полная ликвидация последствий аварии на АЭС, произошедшей в 2011 году, может занять десятилетия. Отмечается, что японское правительство и компания-оператор станции не придумали способа извлечения радиоактивного мусора и расплавленного топлива из трех поврежденных реакторов. Работы по очистке реакторов должны начаться в 2021 году.

Авария на АЭС «Фукусима-1» была признана крупнейшей после катастрофы в Чернобыле. Ее жертвами стали 15897 человек