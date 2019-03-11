Boeing отменила презентацию нового авиалайнера из-за авиакатастрофы в Эфиопии

Американская компания Boeing из-за крушения самолета Ethiopian Airlines отменила презентацию нового воздушного судна, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ее представителя.

В воскресенье утром самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, разбился около эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших есть представители 35 стран, в том числе - трое россиян и восемь граждан США.

Собеседник агентства сообщил, что в компании глубоко опечалены аварией рейса Ethiopian Airlines N 302. В Boeing отметили, что задача компании - поддержать клиентов, поэтому презентация нового Boeing-777X, назначенная на 13 марта, отложена.

Представитель американской компании отмечает, что возможность представить новый самолет будет найдет в ближайшем будущем.