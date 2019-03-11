Армия Венесуэлы взяла под охрану энергосистему страны

Венесуэльская армия взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

По его словам, военные тверды в своем намерении стабилизировать национальную энергосистему и предотвратить любую возможную атаку.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил министерству ы обеспечить охрану системы энергоснабжения на фоне крупнейшего в истории страны отключения электроэнергии.

В минувший четверг вечером столица Венесуэлы и большинство ее штатов остались без электроэнергии. Местная пресса сообщает, что речь может идти от 20 до 23 штатов. Таким образом, свет отсутствовал почти на всей территории страны.

Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро заявил, что в случившемся виноваты США.