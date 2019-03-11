ЦБ РФ обратился в суд для ликвидации «Камчаткомагропромбанка »

Арбитраж Камчатского края принял иск Центробанка РФ о ликвидации Камчаткомагропромбанка.

В суде сообщили, что заявление о ликвидации «Камчаткомагропромбанк» принято к производству.

В январе банк был лишен лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов Банка России.

Суд пояснил, что в соответствии с законодательством банк после отзыва лицензии должен быть либо признан банкротом, либо ликвидирован.

Согласно заключению временной администрации, признаков банкроства не было выявлено. Однако, стоимость активов кредитной организации достаточна для исполнения обязательств перед кредиторами, в связи с чем Центробанком РФ было подано заявление о ликвидации «Камчаткомагропромбанка».