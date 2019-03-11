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4:47   11 Марта 2019
Весь мир

Полиция задержала 50 человек за ограбление супермаркета в столице Венесуэлы

Полиция задержала 50 человек за ограбление супермаркета в столице Венесуэлы

Полицейские задержали более 50 человек, пытавшихся ограбить супермаркет, пока в Каракасе отсутствовало электричество. Об этом пишет газета El Nacional.

Согласно данным издания, попытка ограбления произошла в воскресенье утром, в одном из бедных районов города. Более пятидесяти человек попытались проникнуть в супермаркет, бросая камни в витрины. Хулиганов задержали прибывшие на место ЧП полицейские.

В столице Венесуэлы многие магазины в условиях отключения электричества закрываются. В тех, что продолжают работу, отключились терминалы оплаты, и поэтому покупателям приходится платить наличными, которых у граждан страны на руках не так много.

В минувший четверг столица Венесуэлы и большинство ее штатов остались без электричества. Местная пресс сообщает, что речь идет о 20 или 23 штатах.

Национальная электрическая компания ранее заявила, что причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #каракас #отключения электроэнергии

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