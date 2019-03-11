Госдепартамент подтвердил гибель восьми граждан США в авиакатастрофе в Эфиопии

Жертвами крушения самолета Boeing 737 в центральной части Эфиопии стали восемь американцев, сообщает Госдепартамент США.

Госдеп приносит глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате крушения рейса ET302 Ethiopian Airlines. Отмечается, что диппредставительства США в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) оказывают посильную помощь местным властям в расследовании инцидента.

В минувшее воскресенье крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет разбился в 60 километрах к юго-западу от столицы Эфиопии, в районе Бишофту. Точные причины крушения не установлены.

В числе погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Ранее французский МИД сообщал, что в результате крушения самолета погибли восемь граждан Франции.