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4:28   11 Марта 2019
Весь мир

Госдепартамент подтвердил гибель восьми граждан США в авиакатастрофе в Эфиопии

Госдепартамент подтвердил гибель восьми граждан США в авиакатастрофе в Эфиопии

Жертвами крушения самолета Boeing 737 в центральной части Эфиопии стали восемь американцев, сообщает Госдепартамент США.

Госдеп приносит глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в результате крушения рейса ET302 Ethiopian Airlines. Отмечается, что диппредставительства США в Аддис-Абебе (Эфиопия) и Найроби (Кения) оказывают посильную помощь местным властям в расследовании инцидента.

В минувшее воскресенье крупная авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян. Выполнявший рейс маршрутом из Аддис-Абебы в Найроби самолет разбился в 60 километрах к юго-западу от столицы Эфиопии, в районе Бишофту. Точные причины крушения не установлены.

В числе погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Ранее французский МИД сообщал, что в результате крушения самолета погибли восемь граждан Франции.

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Автор: Олег Королев
#сша #эфиопия #авиакаастрофа

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