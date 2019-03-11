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3:57   11 Марта 2019
Весь мир

Отели в столице Венесуэлы ограничивают подачу воды

Отели в столице Венесуэлы ограничивают подачу воды

Крупные отели Каракаса ввели ограничения на пользование водой из-за отключения электричества, сообщает ТАСС.

Так, по данным администрации одного из отелей, вода будет подаваться утром, в обед и вечером - всего 2 часа 45 минут в сутки. В другом - в общей сложности десять часов в сутки.

Жители столицы Венесуэлы последние дни вынуждены ходить за водой к природным источником. Поскольку Каракас располагается в горной местности, в окрестностях их много. При этом у родников все равно выстраиваются длинные очереди.

Также отели вводят ограничение на новое бронирование номеров. Так, администрация одной из гостиниц объявила, что будет приветствовать, если гости смогут съехать из гостиницы. Отели ужесточают допуск на свою территорию для обеспечения безопасности.

Корреспондент ТАСС отмечает, что энергоснабжение Каракаса продолжает восстанавливаться.

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Автор: Олег Королев
#электричество #венесуэла

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