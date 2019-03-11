Российские истребители за неделю три раза поднимались на перехват

Российские истребители на прошедшую неделю три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ РФ. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Согласно обнародованной инфографике, воздушную разведку провели 17 летательных аппаратов. По информации издания, нарушений воздушного пространства допущено не было.

За последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

На минувшую неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 190 летных смен на 60 аэродромах.

В минувший четверг портал Plane Radar сообщал, что около российский границ в районе Калининграда и Крыма были зафиксированы три самолета-разведчика. Один из самолетов поднялся с базы НАТО в Греции и направился к линии разграничения в Донбассе.