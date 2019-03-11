Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

Британский премьер Тереза Мэй утратила поддержку большей части кабинета министров из-за кризисной ситуации вокруг Brexit, пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что члены правительства Великобритании выступают за уход Мэй в отставку не позже июля, чтобы глава Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по выходу страны из Евросоюза, если парламент страны не одобрит Brexit без сделки. По данным издания, позицию Мэй поддерживают только два министра, остальные же «потеряли веру в ее способность руководить».

Подчеркивается, что глава британского правительства может покинуть свой пост уже к вечеру среды, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия.

Накануне в Европарламенте сообщили, что сроки Brexit могут быть перенесены на начало июля..